Ганчаренко установил запрет на телефоны в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко ввёл ограничения на пользование телефонами. Об этом рассказал защитник команды Никита Каккоев.

— Телефоны запретил в столовой и в раздевалке за час до начала тренировки. Наверное, чтобы больше общались между собой как‑то, — приводит слова Каккоева «Матч ТВ».

Футболист отметил, что Ганчаренко хотел бы видеть большего общения между россиянами и легионерами.

После 14 туров «Пари НН» занимает девятое место в Российской премьер-лиге, сумев пополнить свой баланс на 15 баллов.

В 15-м туре РПЛ нижегородский коллектив встретится в гостях со столичным «Динамо». Матч запланирован на 9 ноября, а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.