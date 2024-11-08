В «Зените» высказались о конкуренции с «Краснодаром»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался о борьбе за чемпионский титул Российской премьер-лиги. На текущий момент питерцы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на три очка.

«Будет очень напряжённая борьба. «Краснодар» действительно набрал ход, замахивается на рекорд в матчах без потерянных очков. Но я уверен, что «Зенит» будет биться за победу в юбилейном сезоне изо всех сил», - слова Медведева приведены на сайте баскетбольного «Зенита».

В ближайшем туре российского чемпионата «Зенит» будет играть против «Ахмата» на выезде. «Краснодар» тоже ждёт гостевой поединок – против «Рубина». Обе игры запланированы на воскресенье, 10 ноября.

Отметим, что в следующем году «Зенит» отметит столетие. Питерцы становились чемпионами в каждом из шести предыдущих сезонов.