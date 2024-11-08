Звёзды футбола приедут в Россию

Ряд звёзд мирового футбола приедут в Россию. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», некоторые известные в прошлом футболисты 16 ноября поучаствуют в турнире по паделу. Участие уже подтвердили Венсан Кандела и Кристиан Пануччи. Также организаторы ожидают приезд в одном лице чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча». Кто именно это будет, пока не известно, но речь может идти о Ривалдо.

Отмечается, что на турнире планируют выступить экс-футболисты из России – Евгений Алдонин, Алан Дзагоев, Дмитрий Булыкин и Александр Мостовой.

Добавим, что лидером Премьер-лиги России является «Краснодар».