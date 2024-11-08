Сёмин назвал команду, которая составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о перспективах московского «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ.

— «Динамо», на мой взгляд, все равно один из конкурентов и «Краснодару», и «Зениту», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Специалист отметил, что у «Динамо» есть определенные проблемы при игре в обороне, но все это можно исправить.

По итогам 14 туров подопечные Марцела Лички находятся на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 27 зачетных баллов. Отставание «бело-голубых» от лидера составляет девять очков.

В ближайшем туре РПЛ «Динамо» встретится на своем поле с «Пари НН». Игра между командами пройдет 9 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.