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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал команду, которая составит конкуренцию «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за чемпионство

08 Ноября 2024 • 17:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
09.11 19:30

Известный тренер Юрий Сёмин высказался о перспективах московского «Динамо» в чемпионской гонке РПЛ.

— «Динамо», на мой взгляд, все равно один из конкурентов и «Краснодару», и «Зениту», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Специалист отметил, что у «Динамо» есть определенные проблемы при игре в обороне, но все это можно исправить.

По итогам 14 туров подопечные Марцела Лички находятся на четвертой строчке в чемпионате России, имея в копилке 27 зачетных баллов. Отставание «бело-голубых» от лидера составляет девять очков.

В ближайшем туре РПЛ «Динамо» встретится на своем поле с «Пари НН». Игра между командами пройдет 9 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по мск.

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