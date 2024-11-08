Тикнизян: Играть с «Факелом» сложнее, чем против «Зенита» и «Спартака»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о предстоящем матче с воронежским «Факелом».

Футболист заявил, что «Факел» является очень крепким коллективом, против которого даже сложнее играть, чем с «Зенитом», «Спартаком» или ЦСКА.

— Потому что в таких командах, как воронежцы, превалирует характер и бойцовские качества, — приводит слова Тикнизяна пресс‑служба «железнодорожников».

Матч 15-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Факелом» пройдет завтра, 9 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.