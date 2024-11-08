Зайнутдинов: «Стараюсь не пропускать игры ЦСКА»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов заявил, что по-прежнему следит за «армейцами».

«Стараюсь не пропускать ни одного матча «армейцев», слежу. В курсе всего, что происходит в РПЛ. С теми ребятами, с которыми выступал в ЦСКА, я на связи, скучаю по тем временам», - делится Зайнутдинов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что ныне казахстанский полузащитник выступает в стамбульском «Бешикташе».

«Сейчас не хочется забегать вперед. Будет трансферное окно – будет видно», - добавил Зайнутдинов о возможном камбэке в ЦСКА.

Ранее он рассказал о том, какие в жизни звёзды турецкого клуба Чиро Иммобиле и Алекс Окслейд-Чемберлен.