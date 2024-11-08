Марков назвал игрока ЦСКА, который перерос уровень РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков уже перерос уровень Российской премьер-лиги, считает форвард «Факела» Евгений Марков.

«Ваня Обляков, который по своей игре перерос РПЛ, может спокойно уехать в один из европейских чемпионатов. Вообще сейчас хорошее поколение — множество талантливых молодых ребят из России», - делится Марков для Sport24.

Напомним, что Обляков перешёл в ЦСКА шесть лет назад, в 2018 году из «Уфы». В текущем сезоне у Ивана в 20 матчах за свой клуб четыре гола и четыре голевые передачи. Футболиста с московским клубом связывает долгосрочный контракт до лета 2027 года.