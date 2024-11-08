Ненахов оценил результаты «Локомотива» в первом круге РПЛ

Защитник столичного «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о результатах команды в первом круге чемпионата России.

«Я лично полагаю, что мы выступаем неплохо, поэтому надеюсь, дальше будем продолжать в том же духе», — приводит слова Ненахова Legalbet.

По итогам 14 сыгранных туров «Локомотив» идет на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «железнодорожников» 31 балл.

В 15-м туре РПЛ подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Факел». Игра между командами пройдет завтра, 9 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.