Медина: «Спартак» на правильном пути»

Вингер «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием об игре команды в последних матчах РПЛ.

— Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Нам нужно продолжать в том же духе. Думаю, мы нашли свою игру, — приводит слова Медины Legalbet.

При этом футболист отметил, что сейчас нельзя останавливаться на достигнутом.

По итогам 14 сыгранных туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды 25 зачетных баллов.

В последнем туре первого круга РПЛ подопечные Деяна Станковича примут у себя дома тольяттинский «Акрон». Игра между командами состоится 10 ноября. Старт поединка запланирован на 15:15 по московскому времени.