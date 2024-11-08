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Круговой – о матче с «Крыльями»: «Настрой только на победу»

08 Ноября 2024 • 17:08 Комментировать
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
1 3.35 X 3.45 2 2.15
10.11 13:00

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о грядущем матче своего клуба. В рамках 15 тура Российской премьер-лиги ЦСКА предстоит в гостях в Самаре сыграть с местными «Крыльями Советов».

«Какой будет настрой? Только на победу. Нужно возвращаться в лидерскую гонку и, думаю, все шансы на это сейчас есть. Сложнее ли будет, чем в «Рубином»? Со всеми играть сложно», - приводит слова Кругового телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА не может победить во всех турнирах на протяжении трёх матчей кряду. У коллектива на отрезке две нулевых ничьи и одно поражение – в дерби от «Спартака» (0:2).

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