Литвинов назвал игрока, которого хотел бы вернуть в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов назвал игрока, которого он хотел бы вернуть в состав «красно-белых».

«Вспоминали его недавно, забивал и прыгал. Меня всегда поражал его прыжок. Как он прыгал и боролся за верховые мячи, как он принимал. Ребята сказали: «Он бы нам не помешал», - цитирует Литвинова Legalbet.

Сейчас Зе Луишу 33 года, он защищает цвета клуба «АВС САД», который выступает во втором по силе дивизионе Португалии.

В «Спартаке» форвард выступал на протяжении четырёх лет, с 2015 по 2019 годы. Также в России легионер из Кабо-Верде выступал в рядах московского «Локомотива».