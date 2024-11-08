Агент высказался о возможном уходе Карраскаля из «Динамо»

Пабло Боселли, агент хавбека столичного «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался об интересе к его клиенту со стороны других клубов.

«Обычно каждое трансферное окно есть интерес к качествам, которыми обладает Хорхе. Он отличается от большинства футболистов, поэтому посмотрим, что произойдет», — цитирует агента портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Карраскаль появился на поле в 16 встречах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором трех голевых передач.

Трудовой договор колумбийца с «Динамо» рассчитан до 2027 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в восемь миллионов евро.