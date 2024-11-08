У Глушакова впервые родился сын, ранее Денис стал отцом трёх дочерей

Приятные новости от семьи Дениса Глушакова и футболистки Ксении Коваленко. В паре появился сын, делится новостью Денис в своём телеграм-канале.

«Данил Денисович, добро пожаловать в семью! Долго я охотился за тобой. Каждые пять лет, но получались безумно красивые дочки! Здесь пришлось традицию нарушить», - пишет Глушаков.

Ранее Глушакову посчастливилось стать отцом трёх дочерей. Две – от первого брака с женой Дарьей, появились на свет в 2011 и 2016 годах. Третья родилась в 2021 году, уже от второго брака.

В текущем сезоне 38-летний Глушаков непродолжительное время играл в «Химках», но после перестал попадать в состав.