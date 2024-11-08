Монтес ответил, кто из «Локомотива» смог бы заиграть в Ла Лиге

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес поделился комментарием о том, кто из футболистов «красно-зелёных» смог бы заиграть в чемпионате Испании.

«Точно наш капитан — Баринов. Он прямо сейчас заиграл бы в Испании. Вообще, много кого еще могу назвать, но отдельно выделю Батракова», — заявил Монтес «РБ Спорту».

При этом Монтес отметил, что Батракову еще необходимо набраться опыта, после чего он сможет выступать на самом высоком уровне.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 31 очко после 14 туров. Отставание команды Михаила Галактионова от лидирующего «Краснодара» составляет пять баллов.