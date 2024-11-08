Бурлак предрекает «Локомотиву» непростой матч с «Факелом»

Бывший защитник московского «Локомотива» Тарас Бурлак предрекает «железнодорожникам» не самую простую игру с «Факелом». Команды встретятся в столичном Черкизове в эту субботу, 9 ноября.

«Не нужно забывать, что «Факел» не проигрывал пять матчей. Да, они не суперблещут, но потихоньку набирают баллы. Я бы не сказал, что «Локомотиву» сейчас будет очень легко», - рассуждает Бурлак для Metaratings.

Напомним, что «Факел» недавно уже отобрал очки у столичной команды. Случилось это в выездной игре «огнеопасных» с ЦСКА. Тогда коллективы разошлись нулевой ничьей.

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