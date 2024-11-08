Газзаев: «Путин лучше Роналду»

Известный тренер Валерий Газзаев отреагировал на сравнение Владимира Путина с Криштиану Роналду в исполнении президента Венесуэлы.

«Путин лучше, чем Роналду. Владимир Владимирович – самый лучший политик в мире. Здесь даже двух мнений не может быть», - цитирует Газзаева «РИА Новости».

Напомним, что 39-летний Роналду получил вызов в сборную Португалии на ноябрьский сбор, в рамках которого команда проведёт матчи Лиги наций против Польши и Хорватии.

На клубном уровне Роналду представляет саудовский «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного форварда рассчитан до середины 2025 года.

Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак»