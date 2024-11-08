«Спартак» нашёл нового вратаря

Московский «Спартак» заинтересован в подписании вратаря минского «Динамо» Фёдора Лапоухова. Об этом сообщает телеграм-канал «Убойная сила».

По данным источника, «Спартак» ищет нового голкипера, так как есть сомнения в целесообразности продления контракта с Александром Селиховым, который частенько страдает из-за травм.

Утверждается, что у 21-летнего Лапоухова истекает контракт с «Динамо» в конце текущего года, по этой причине «Спартак» может бесплатно забрать голкипера сборной Беларуси.

В нынешнем сезоне Лапоухов провел 32 матча во всех турнирах, пропустил 18 голов и 21 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.