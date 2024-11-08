«Спартак» не ведёт переговоры с Максименко о новом контракте — известна причина

Стало известно, почему московский «Спартак» не ведёт переговоры о новом контракте с вратарём Александром Максименко.

Ранее в СМИ сообщалось, что зимой «Спартак» объявит о продлении трудового договора с 26-летним голкипером.

Как утверждает телеграм-канал «Спартак Информ», действующий контракт Максименко с клубом рассчитан до лета 2026 года, поэтому в настоящий момент стороны не ведут никаких переговоров.

Напомним, Максименко является воспитанником «Спартака». За основную команду он провел 182 матча, в которых пропустил 209 голов и 59 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.