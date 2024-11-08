Бонгонда ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о своём будущем в клубе.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист может покинуть клуб ближайшей зимой.

— Я счастлив в «Спартаке» и не думаю об уходе, а планирую работать в том же духе, — приводит слова Бонгонды портал «РБ Спорт».

Бонгонда защищает цвета «красно-белых» с лета 2023 года. За это время он провел 52 матча во всех турнирах, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Контракт Бонгонды со «Спартаком» действует до июня 2027 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.