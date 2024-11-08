Будущее Селихова в «Спартаке» под вопросом

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов может покинуть клуб.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в «Спартаке» сомневаются насчет продления Александра Селихова. В клубе серьезно опасаются его травматичности и пока не предлагают ему новое соглашение. При этом голкипер устраивает главного тренера Деяна Станковича. Решение о будущем Селихова будет принято после окончания текущей части сезона.

Напомним, 30-летний Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В составе «красно-белых» голкипер провел 101 матч и 30 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Селихова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.