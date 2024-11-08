Бонгонда оценил уровень РПЛ

Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием об уровне Российской премьер-лиги.

«Я не могу назвать РПЛ легким чемпионатом. Я играл в Ла Лиге, Лиге чемпионов и могу с уверенностью сказать, что в России нужно много работать и по полю пешком не походишь», — приводит слова Бонгонды «РБ Спорт».

Бонгонда присоединился к «Спартаку» летом 2023 года, перебравшись из испанского «Кадиса». В текущем сезоне вингер провел 17 матчей, забил два гола и оформил два ассиста.

После 14 туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев пополнить свой баланс на 25 баллов.