Литвинов: «Спартаку» не хватает Промеса

Защитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов высказался о бывшем нападающем команды Квинси Промесе.

Напомним, 32-летний Промес покинул «Спартак» минувшим летом. В настоящий момент нидерландец играет во второй лиги ОАЭ за дубайский «Юнайтед».

Литвинов признался, что следит за успехами Промеса в ОАЭ.

«Квинси — профессионал и мастеровитый игрок. Конечно, его не хватает. Скучаем по нему», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. За это время он провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 голов и стал автором 59 результативных передач.