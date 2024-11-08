Фетисов сравнил Путина с Роналду

Известный в прошлом хоккеист Вячеслав Фетисов сравнил президента России Владимира Путина со звёздным футболистом Криштиану Роналду. Ранее Путин участвовал в хоккейных соревнованиях.

«Я бы не стал Владимира Владимировича с кем-то сравнивать, но то, что он в хоккее забивает больше, чем Роналду в футболе, – это факт», - цитирует Фетисова «РИА Новости».

Криштиану Роналду 39 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». С начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Действующий контракт звёздного португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.