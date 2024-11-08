Жирков выделил единственного конкурента «Зенита» в РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков поделился комментарием о соперниках «сине-бело-голубых» в чемпионской гонке.

«ЦСКА будет сложно. «Зенит» — единоличный лидер. Конкуренцию составит «Краснодар», а остальные команды отпадут», — приводит слова Жиркова «Чемпионат».

Эксперт считает, что в борьбу за чемпионство мог бы включиться «Локомотив», но сейчас команда не отличается стабильностью, потому что там много молодых футболистов.

После 14 туров лидером в турнирной таблице Российской премьер-лиги является «Краснодар», набравший 36 очков. «Зенит» занимает второе место, отстав от «быков» на три балла.