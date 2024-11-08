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Широков против выдачи паспорта России легионерам

08 Ноября 2024 • 14:40 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
1 6.50 X 4.50 2 1.48
10.11 17:30

Известный в прошлом футболист Роман Широков дал комментарий по поводу натурализации защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. В октябре футболист получил паспорт России, а на днях стало известно о потере Сантосом статуса «легионер» в российском футболе.

По мнению Широкова, натурализация Сантоса является плюсом для «Зенита». Сам же экс-футболист против выдачи российских паспортов иностранным футболистам. Широков выразил уверенность в том, что после ухода из «Зенита» Сантос не будет жить в России.

«Скольким футболистам давали российское гражданство? Только Гилерме в Москве живёт. Ари наездами бывает, а где остальные россияне? Лично я против выдачи гражданства», - цитирует Широкова «Матч ТВ».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в воскресенье, 10 ноября, - против «Ахмата» на выезде.

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