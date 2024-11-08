«Страшно смотреть»: Широков высказался о «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков раскритиковал команду за выступления в последние недели и месяцы.

«На «Зенит» не ходят фанаты, страшно смотреть, как играет команда», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

По словам Широкова, футболисты «Зенита» играют без души, как будто на футбольное поле выходят роботы.

«Играют как роботы, без души. Покатило – ок. Если дают заряд трибуны, выдают неплохой матч. А когда тихо, соперник сопротивляются, появляются проблемы», - сказал Широков.

Также Широков отметил, что он не видит со стороны «Зенита» стремления выиграть каждый матч любой ценой.

На текущий момент, после четырнадцати туров Премьер-лиги, «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.