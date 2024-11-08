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Наумов рассказал, от чего будет зависеть ход игры «Локомотива» и «Факела» эксклюзив

08 Ноября 2024 • 16:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Факел
1 1.40 X 4.60 2 8.50
Через 20 ч. 41 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, от чего будет зависеть характер игры 15-го тура РПЛ «Локомотив» - «Факел».

«Эта игра не будет совсем закрыта, потому что смысла нет раскрываться ни «Факелу», ни «Локомотиву». В большей части времени будет матч на встречных курсах, но если «Факел» первым забьёт, то может уйти в оборону. Это будет зависеть от того, кто первым забьёт. Я думаю, что по началу будет игра на встречных курсах, а если «Локомотив» забьёт довольно быстро, то продолжит атаковать ещё сильнее», - сказал Наумов.

Матч 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» пройдёт в Москве, 9 ноября. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.

В турнирной таблице чемпионата России «железнодорожники» занимают третье место, набрав 31 очко. «Факел» с 12 очками идёт на 14-й строчке.


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