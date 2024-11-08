Джанашия: «Спартак» должен быть на 8-9 месте в РПЛ»

Экс-футболист столичного «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Не могу сказать, что «Спартак» хорошо играет. Нет единого коллектива. Такая команда должна быть на восьмом-девятом месте. В команде нет «спартаковского» духа», - цитирует Джанашию Metaratings.ru.
В последнем матче Премьер-лиги «красно-белые» на выезде обыграли ЦСКА со счетом 2:0. По итогам 14 туров чемпионата России подопечные Деяна Станковича с 25 очками занимают пятое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов.
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