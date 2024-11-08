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Мостовой готов стать тренером в «Динамо»

08 Ноября 2024 • 13:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
09.11 19:30

Александр Мостовой планирует начать тренерскую карьеру и сейчас проходит стажировку в «Динамо». Экс-игрок «Сельты» ответил на вопрос, готов ли он войти в тренерский штаб Марцела Лички, если стажировка пройдёт успешно.

«Уже давным-давно открыт для предложений, поэтому да, готов. И тем более, когда ты учишься, имеешь право стать тренером», - цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

«Динамо» сейчас готовится к домашнему матчу Премьер-лиги против «Пари НН». Команды сыграют в субботу, 9 ноября. После четырнадцати туров «бело-голубые» располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
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