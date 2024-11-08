Пикущак высказался о новом контракте Кордобы с «Краснодаром»

Экс-игрок «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением о новом трудовом соглашении между «быками» и нападающим Джоном Кордобой.

«Продление контракта с Кордобой - большое подспорье для «Краснодара». Для клуба очень хорошая новость. Джон один из лучших нападающих в Премьер-Лиге», - передает слова Пикущака «Чемпионат».

Новый трудовой договор Пикущака с краснодарским клубом рассчитан до середины 2027 года. Он защищает цвета «быков» с 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кордоба сыграл десять поединков, записав на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.