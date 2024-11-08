Необычный шаг от «Динамо»: Фанаты помогут Личке оплатить штраф за нецензурное слово

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка был оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурное слово, сказанное на пресс-конференции. «Бело-голубые» пошли на необычный шаг и выпустили ограниченную партию футболок. На футболке ругательство Лички выставлено в шутливой манере.

Всего будет 10 футболок, каждая стоит 5000 рублей. Таким образом планируется погасить штраф, который был наложен на Личку.

«Динамо» на текущий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Лички проведёт в субботу, 9 ноября, - против «Пари НН» на своём поле.