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Генич прокомментировал уход Гутцайта из сборной России

08 Ноября 2024 • 13:47 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал известие об уходе коллеги Романа Гутцайта с поста руководителя пресс-службы национальной команды России.

«Что-то Рома быстро отстрелялся», - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

Гутцайт проработал на этой должности около двух месяцев.

В ноябре сборная России проведет две товарищеские встречи. 15 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Брунея, а через несколько дней сыграют с сирийцами. В последней контрольной встрече российские футболисты на выезде переиграли Вьетнам со счетом 3:0.

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