Жирков ценил уровень Антона Миранчука, уехавшего в Швейцарию

Экс-футболист лондонского «Челси» и столичного ЦСКА Юрий Жирков поделился мнением о решении полузащитника Антона Миранчука продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии.

«По сборной ещё знаю Антона - топовый игрок. Тяжело залезть в голову игроку и сказать, для чего он туда уехал. Думаю, у него всё срастётся в «Сьоне», - приводит слова Жиркова «Чемпионат».

29-летний россиянин перешел в швейцарский клуб в сентябре. Антон подписал со «Сьоном» трудовое соглашение до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Миранчук провел семь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.