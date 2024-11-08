Широков предположил, какой клуб станет чемпионом РПЛ

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

«Если после осеннего отрезка отрыв от второго места будет семь-восемь очков, то можно будет говорить, что «Краснодар» станет чемпионом», - передает слова Широкова телеканал «Матч ТВ».

В чемпионате России команды на сегодняшний день провели 14 туров. «Краснодар» набрал 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет петербургский «Зенит» с отставанием в три очка. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», в активе которого 31 очко.