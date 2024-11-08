В «Спартаке» назвали лучшего игрока месяца

В московском «Спартаке» назвали лучшего футболиста по итогам октября. Как информирует клубная пресс-служба, индивидуальную награду получил аргентинский хавбек Эсекьель Барко.

Полузащитник получил 43 процента голосов болельщиков. Он признан лучшим футболистом «Спартака» второй месяц подряд.

Эсекьель пополнил ряды «народной команды» прошедшим летом. Срок действующего трудового договора между Барко и «Спартаком» рассчитан до середины 2027 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги 25-летний аргентинец провел 13 поединков. Барко записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач.