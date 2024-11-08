Овчинников поставил крест на чемпионстве «Спартака»

Футбольный тренер Валерий Овчинников поделился мнением о шансах московского «Спартака» на победу в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Какие шансы у «Спартака» в РПЛ? Чемпионами они точно не будут. Это сто процентов. А все остальное - уже не про шансы», - приводит слова специалиста Betonmobile.
После 14 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 25 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет 11 очков. В следующем поединке подопечные Деяна Станковича на своем поле примут тольяттинский «Акрон».
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