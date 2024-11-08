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Экс-игрок «Кубани» Селин – о новом контракте Кордобы: «Компромиссное решение после предложения «Спартака» эксклюзив

08 Ноября 2024 • 13:18 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал новый контракт «Краснодара» и нападающего Джона Кордобы (до 2027 года).

- Во-первых, это хорошая новость для болельщиков «Краснодара». Во-вторых, если Кордоба согласился на подписание нового контракта на тех условиях, которые были ему предложены, значит, это всё-таки шаг в сторону дальнейшего сотрудничества. У него было предложение от «Спартака» – исходя из того, что я прочитал, ему там предлагали трёшку, а он просил пять. Сейчас есть компромиссное решение от «Краснодара», которое Кордобу устроило его. Пишут, что это четыре миллиона евро в год, плюс бонус в три миллиона, плюс ещё возможно по миллиону за бомбардирство и чемпионство. То есть хорошая мотивация доказывать.

Зачем уходить в команду, которая, неизвестно, станет чемпионом или нет, если ты уже находишься в команде, которая идёт на первом месте и претендует на золото? И в этой команде тебя ценят, ты лидер, а в другую, непонятно, впишешься или нет. Кроме того, Кордобе 31 год. Я думаю, взвесив все эти моменты, обе стороны приняли правильное решение.

Клуб показывает, что верит в своего игрока, делает на него ставку, понимает, что он может внести существенный вклад в те достижения, которые будут в конце сезона. Игрок со совей стороны видит, что руководство нацелено прежде всего не на то, чтобы продать его и выручить за это деньги, а реально на борьбу за чемпионство.

Вы можете сказать, что «Краснодар» летом продал Сафонова, но было реально оценено, что ему в команде уже есть замена. Агкацев, я так считаю, не слабее. А другого нападающего уровня Кордобы в «Краснодаре» сейчас нет. Потерять такого лидера значит существенно снизить свой потенциал стать чемпионом. Как команда играла без Кордобы, мы видели в начале чемпионата, когда у «Краснодара» получились три ничьи подряд.

История Ильзата Ахметова? Он хотел стать чемпионом и ушёл прошлой зимой в «Зенит», где стал-таки чемпионом, но не получает игрового времени. В «Краснодаре» у него тоже практики было немного, но всё равно больше, чем в «Зените», и он приносил пользу, когда появлялся на поле. Знаете, бывает, ты мало играешь и сожалеешь об этом, считаешь, что достоин большего, но всё равно получаешь удовлетворение, поскольку помогаешь своей команде, не просто отбываешь номер. А если сидишь вот так на банке в «Зените», то наверняка остаёшься недоволен тем, что не занимаешься любимым делом в той мере, в которой хочешь, – предположил Селин.

«Краснодар» в ближайшем туре РПЛ сыграет с «Рубином», «Зенит» – с «Ахматом».

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