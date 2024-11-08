Футболист «Спартака»: «Мечтаю принять участие в Лиге чемпионов»

Хавбек московского «Спартака» Даниил Денисов поведал о своей мечте в разговоре с представителями СМИ.

«О чем сейчас мечтаю? Сыграть за сборную России на чемпионатах Европы и мира и принять участие в Лиге чемпионов», - приводятся слова футболиста на страницах Sport24.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Сборная России в ноябре проведет две товарищеские встречи. Противостоять подопечным Валерия Карпина будут национальные команды Брунея и Сирии. В последнем спарринге российские футболисты на выезде сыграли против Вьетнама. Россия одержала крупную победу со счетом 3:0.