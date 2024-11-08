Слишкович высказался перед игрой с махачкалинским «Динамо»

Наставник «Оренбурга» Владимир Слишкович пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка с махачкалинским «Динамо» в рамках 15-го тура чемпионата России.
«Нас ждёт сложная игра. У любого соперника есть уязвимые зоны, надо их использовать. Мы разобрали эти моменты на теории. Но для победы нам тоже надо изменить наш футбол», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч «Оренбурга» и «Динамо» пройдет в субботу, 9 ноября. Поединок состоится на стадионе в Каспийске. В преддверии игры хозяева замыкают турнирную таблицу чемпионата России, а гости располагаются на 12-й позиции.
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