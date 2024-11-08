Слишкович высказался перед игрой с махачкалинским «Динамо»

«Нас ждёт сложная игра. У любого соперника есть уязвимые зоны, надо их использовать. Мы разобрали эти моменты на теории. Но для победы нам тоже надо изменить наш футбол», - поделился мнением специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».