Нахушев: «У «Краснодара» могут возникнуть проблемы с «Рубином»

Бывший игрок Руслан Нахушев высказался о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и «Краснодаром» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«Проблемы у «Краснодара» могут возникнуть. Всё будет зависеть, с каким настроением подойдут команды. Каждая игра - последний бой, когда ты борешься за чемпионство», - передает слова Нахушева «Чемпионат».

Матч «Рубина» и «Краснодара» состоится на стадионе в Казани в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи запланировано в 19:45 по московскому времени. В преддверии поединка хозяева занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а краснодарцы находятся на первой строчке.