Нахушев: «Рад, что Кордоба не перешёл в «Спартак»

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Нахушев прокомментировал несостоявшийся трансфер колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобы в столичный «Спартак».
«Лучшее, что мог сделать «Краснодар», - продлить контракт с Кордобой. Рад, что он не перешёл в «Спартак». Борьба за чемпионство продолжается, а с Кордобой будет легче», - приводит слова Нахушева «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Кордоба продлил контракт с краснодарским клубом до середины 2027 года.
В текущем сезоне РПЛ Джон отметился восемью голами и тремя результативными передачами. По итогам 14 туров чемпионата России «Краснодар» с 36 очками лидирует в турнирной таблице.
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