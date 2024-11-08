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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо отказался играть с махачкалинским «Динамо» слухи

08 Ноября 2024 • 12:14 Комментировать

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо отказался выйти на замену в перерыве поединка 14-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Наставник «сине-бело-голубых» хотел выпустить Кассьерру и Клаудиньо вместо Педро и Лусиано, однако бразилец отказался от выхода на поле. Вместо него вышел защитник Вячеслав Караваев. За этот поступок Клаудиньо не получил никакого наказания, утверждает источник.

«Зенит» одержал победу над гостями из Махачкалы со счетом 2:1.

Клаудиньо сыграл в этом сезоне 16 поединков за петербургскую команду. Полузащитник отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.

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