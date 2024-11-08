Саравия рассказал об адаптации в «Ростове»

Хавбек Родриго Саравия поведал об адаптации в «Ростове». 24-летний игрок пополнил ряды российского клуба минувшим летом.
«Никаких проблем с адаптацией в «Ростове» не было, всё отлично. В городе тоже быстро ко всему привык, там спокойная атмосфера. Сюда надо ехать и играть», - приводятся слова уругвайского футболиста на страницах «Чемпионата».
«Ростов» приобрел Саравию у «Пеньяроля» за 1,95 миллиона евро. Стороны подписали долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2029 года.
В текущем сезоне уругваец поучаствовал в 13 поединках Премьер-лиги. Полузащитник сделал одну голевую передачу и получил желтую карточку.
Бан пользователя