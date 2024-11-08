Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Спартак» - «Акрон»

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на домашнем стадионе встретится с тольяттинским «Акроном».

Как информирует Metaratings.ru, на предстоящем матче ожидается около 13 тысяч зрителей. Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в воскресенье, 10 ноября. Начало матча запланировано в 15:15 по столичному времени.

В преддверии матча «красно-белые» с 25 набранными баллами занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Акрона», то тольяттинская команда набрала 16 очков и располагается на восьмой позиции.