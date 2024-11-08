Назван автор лучшего гола в РПЛ по итогам октября

Определен лучший гол месяца в Российской премьер-лиге. Обладателем награды по итогам октября стал колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Он выиграл приз благодаря голу самарским «Крыльям Советов».

«Кордоба - автор гола октября. Потрясающая дуга с 35 метров в ворота Ломаева покорила всех: 10 экспертов и большинство болельщиков выбрали гол Кордобы», - говорится в публикации пресс-служба Премьер-лиги.

В текущем сезоне чемпионата России Кордоба провел десять поединков. Нападающий отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. После 14 туров Премьер-лиги краснодарская команда набрала 36 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Быки» опережают ближайшего преследователя на три очка.