Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин продолжает восстанавливаться после травмы.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», возвращение хавбека в общую группу «красно-белых» ожидается после паузы на матчи сборной России. В ноябре национальная команда встретится с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 30-летний игрок провел семь поединков. Зобнин не отметился голевыми действиями.

По итогам 14 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича отстают от идущего четвертым «Динамо» на два балла.