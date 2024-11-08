«Краснодар» идёт на рекорд, но чемпионат России всё равно выиграет «Зенит»

За тур до завершения первого круга «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева ещё ни разу не потерпели поражение в текущем сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует выступление «Краснодара» в сезоне-2024/2025 и прогнозирует итоговый результат «быков».

Два шага до рекорда

Подопечные Мурада Мусаева не очень удачно начали сезон, набрав в стартовых трёх турах три очка. В тот момент даже пошли разговоры об отставке Мусаева, но 10 августа «Краснодар» в домашней встрече обыграл ЦСКА, забив победный гол усилиями Витора Тормена на первой добавленной минуте. С тех пор «быки» ни разу не потеряли очки, одержав 11 побед подряд. Отметим, что в этих 11 поединках «Краснодар» пропустил всего 5 мячей, отличившись 30 раз.

Рекорд чемпионатов России по количеству побед подряд принадлежит московскому ЦСКА, который в рамках сезона-2013/2014 начал свою победную серию, а в сезоне-2014/2015 завершил её на отметке в 13 матчей. При этом она могла бы и продолжиться, но Дмитрий Комбаров реализовал пенальти и принёс победу «Спартаку» в дерби. Вероятно, этот гол помешал армейцам стать чемпионами второй раз подряд, но сезон-2013/2014 завершился для них с золотыми медалями. Рекордная серия в течение одного сезона также принадлежит ЦСКА, который в сезоне 1998 года не проигрывал с 1 августа по 30 октября на протяжении 12 туров. Однако бороться со «Спартаком» из «90-х» было практически бесполезно. В итоге у армейцев только серебро. 11 матчей без поражений было у московского «Локомотива» в сезоне 1995 года. Подопечные Юрия Сёмина включились в борьбу за медали в конце июля, начав свою серию с разгрома будущего чемпиона «Спартак-Алания» со счётом 4:1. Но даже победа впоследствии над московским «Спартаком» не позволила «Локомотиву» взять золотые медали. Итог – серебро.

Таким образом, статистика свидетельствует о том, что даже самые длинные победные серии, в паре шагов от которой остановился «Краснодар», не позволяют рассчитывать на чемпионский титул. И даже напротив, согласно приведённой статистике, команды, которые оказывались задействованы в этих сериях, занимали вторые места. Мистика, не иначе.

Не хватит опыта

Впереди у «Краснодара» гостевая встреча против «Рубина», в которой «быки» полны надежд на победу. И в этот раз статистика на их стороне. В 26 матчах южане обыгрывали главную команду Татарстана 17 раз. Следом идут «Химки», и победа над ними позволит установить «Краснодару» рекорд в рамках одного сезона. А дальше непростые «Спартак» и «Локомотив» в декабре, но на своём поле. Именно в этих матчах «Краснодар» пройдёт настоящую проверку. В прошлом сезоне «быки» лидировали по итогам первого круга, а после 19 туров имели всего два поражения. Вполне чемпионский показатель. Но отсутствие опыта финишёров не позволило им удержать золотые медали, даже с учётом ошибок «Зенита». Фортуна всё равно оказалась благосклонна к петербуржцам, которым чемпионство, по сути, вручил «Краснодар», обыгравший «Динамо» в последнем туре. Выводы, бесспорно, были сделаны. Только вряд ли они смогут помочь, когда «Краснодар» снова начнёт «валиться» в конце текущего календарного года или на финише сезона в матчах против ЦСКА и «Динамо».

Причиной этого провала может стать моральная сторона вопроса. «Зенит» идёт на свой рекордный 11-й титул в рамках чемпионатов России и седьмой титул подряд. И желание питерского клуба обосновывается ещё и укреплением состава, который и без того в 2 раза дороже, чем у «Краснодара» (181,2 млн евро против 87,9 млн евро). И если завершить первую часть сезона у «быков» ещё получится на первой строчке, то во второй их снова ожидает разочарование.

Хочется верить, что статистика и приведённые доводы будут обманчивы, и чемпионат России обретёт нового чемпиона. Своими стараниями «Краснодар» заслужил золотые медали. Только в каком году, вот вопрос.

Рекордные победные серии в чемпионате России

Клуб Матчей Сезоны ЦСКА 13 2013/2014 2014/2015 ЦСКА 12 1998 «Локомотив» 11 1995 «Краснодар» 11 2024/2025

Константин ЛИЦИН