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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» идёт на рекорд, но чемпионат России всё равно выиграет «Зенит»

08 Ноября 2024 • 11:35 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
1 6.50 X 4.50 2 1.48
10.11 17:30

За тур до завершения первого круга «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Подопечные Мурада Мусаева ещё ни разу не потерпели поражение в текущем сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует выступление «Краснодара» в сезоне-2024/2025 и прогнозирует итоговый результат «быков».

Два шага до рекорда

Подопечные Мурада Мусаева не очень удачно начали сезон, набрав в стартовых трёх турах три очка. В тот момент даже пошли разговоры об отставке Мусаева, но 10 августа «Краснодар» в домашней встрече обыграл ЦСКА, забив победный гол усилиями Витора Тормена на первой добавленной минуте. С тех пор «быки» ни разу не потеряли очки, одержав 11 побед подряд. Отметим, что в этих 11 поединках «Краснодар» пропустил всего 5 мячей, отличившись 30 раз.

Рекорд чемпионатов России по количеству побед подряд принадлежит московскому ЦСКА, который в рамках сезона-2013/2014 начал свою победную серию, а в сезоне-2014/2015 завершил её на отметке в 13 матчей. При этом она могла бы и продолжиться, но Дмитрий Комбаров реализовал пенальти и принёс победу «Спартаку» в дерби. Вероятно, этот гол помешал армейцам стать чемпионами второй раз подряд, но сезон-2013/2014 завершился для них с золотыми медалями. Рекордная серия в течение одного сезона также принадлежит ЦСКА, который в сезоне 1998 года не проигрывал с 1 августа по 30 октября на протяжении 12 туров. Однако бороться со «Спартаком» из «90-х» было практически бесполезно. В итоге у армейцев только серебро. 11 матчей без поражений было у московского «Локомотива» в сезоне 1995 года. Подопечные Юрия Сёмина включились в борьбу за медали в конце июля, начав свою серию с разгрома будущего чемпиона «Спартак-Алания» со счётом 4:1. Но даже победа впоследствии над московским «Спартаком» не позволила «Локомотиву» взять золотые медали. Итог – серебро.

Таким образом, статистика свидетельствует о том, что даже самые длинные победные серии, в паре шагов от которой остановился «Краснодар», не позволяют рассчитывать на чемпионский титул. И даже напротив, согласно приведённой статистике, команды, которые оказывались задействованы в этих сериях, занимали вторые места. Мистика, не иначе. 

Не хватит опыта

Впереди у «Краснодара» гостевая встреча против «Рубина», в которой «быки» полны надежд на победу. И в этот раз статистика на их стороне. В 26 матчах южане обыгрывали главную команду Татарстана 17 раз. Следом идут «Химки», и победа над ними позволит установить «Краснодару» рекорд в рамках одного сезона. А дальше непростые «Спартак» и «Локомотив» в декабре, но на своём поле. Именно в этих матчах «Краснодар» пройдёт настоящую проверку. В прошлом сезоне «быки» лидировали по итогам первого круга, а после 19 туров имели всего два поражения. Вполне чемпионский показатель. Но отсутствие опыта финишёров не позволило им удержать золотые медали, даже с учётом ошибок «Зенита». Фортуна всё равно оказалась благосклонна к петербуржцам, которым чемпионство, по сути, вручил «Краснодар», обыгравший «Динамо» в последнем туре. Выводы, бесспорно, были сделаны. Только вряд ли они смогут помочь, когда «Краснодар» снова начнёт «валиться» в конце текущего календарного года или на финише сезона в матчах против ЦСКА и «Динамо».

Причиной этого провала может стать моральная сторона вопроса. «Зенит» идёт на свой рекордный 11-й титул в рамках чемпионатов России и седьмой титул подряд. И желание питерского клуба обосновывается ещё и укреплением состава, который и без того в 2 раза дороже, чем у «Краснодара» (181,2 млн евро против 87,9 млн евро). И если завершить первую часть сезона у «быков» ещё получится на первой строчке, то во второй их снова ожидает разочарование.

Хочется верить, что статистика и приведённые доводы будут обманчивы, и чемпионат России обретёт нового чемпиона. Своими стараниями «Краснодар» заслужил золотые медали. Только в каком году, вот вопрос.

Рекордные победные серии в чемпионате России

Клуб
Матчей
Сезоны
ЦСКА 13

2013/2014

2014/2015
ЦСКА 12 1998
«Локомотив» 11 1995
«Краснодар» 11 2024/2025

Константин ЛИЦИН

Кто станет чемпионом России 2024/25?
«Краснодар» «Зенит» Никто из них
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