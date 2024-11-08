Жирков: «Краснодар» стал сильнее и опытнее»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Юрий Жирков подлился мнением о выступлении «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Краснодар» стал немного сильнее, может быть, опытнее. В том сезоне они боролись за чемпионство в последних турах. Видно, что извлекли уроки из прошлого сезона», - передает слова Жиркова «Чемпионат».
После 14 туров Российской премьер-лиги краснодарский клуб набрал 36 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Мурада Мусаева опережают идущий вторым «Зенит» на три очка. Следующий поединок «быки» проведут на выезде с казанским «Рубином» 10 ноября.
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