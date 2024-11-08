Президент Венесуэлы Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду

Николас Мадуро, президент Венесуэлы, сравнил президента России Владимира Путина со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду.

«Владимир Путин - звезда международной политики. Он прирождённый бомбардир, как и Криштиану Роналду, у него нюх бомбардира», - передает слова политика «РИА Новости».

Напомним, что 39-летний Роналду в настоящий момент выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В Европе Криштиану известен по выступлениям за мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».