Корнеев: «Не понимаю, почему Максименко в сборной»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» и московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о вызове вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в сборную России.

«Не понимаю, почему Максименко в сборной. Неубедительно он действовал. Были игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего», - передает слова Корнеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России сыграет две товарищеские встречи в этом месяце. Подопечным Валерия Карпина будут противостоять национальные команды Брунея и Сирии.

В последнем товарищеском поединке россияне на выезде переиграли Вьетнам со счетом 3:0.